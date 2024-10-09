На Украине приостановили бронирование сотрудников компаний

На Украине бронирование работников приостановлено до 15 ноября

На Украине бронирование работников компаний приостановлено до 15 ноября. Об этом сообщает издание PG, ссылаясь на источники в Кабмине.

Сообщается, что с 15 ноября планируется проведение аудита предприятий, которые получили право на бронирование, а до 20 ноября отчет по этому аудиту должен получить Кабмин. В выдержке из протокола заседания правительства органам власти сказано «до урегулирования указанных вопросов воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период».

Более того, если властями будут выявлены нарушения при бронировании сотрудников, то такие военнообязанные лишатся права на отсрочку.

Ранее на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уточнил, что речь также идет о переходе от критичности предприятия к критичности сотрудника.