Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:48, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине приостановили бронирование сотрудников компаний

На Украине бронирование работников приостановлено до 15 ноября

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине бронирование работников компаний приостановлено до 15 ноября. Об этом сообщает издание PG, ссылаясь на источники в Кабмине.

Сообщается, что с 15 ноября планируется проведение аудита предприятий, которые получили право на бронирование, а до 20 ноября отчет по этому аудиту должен получить Кабмин. В выдержке из протокола заседания правительства органам власти сказано «до урегулирования указанных вопросов воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период».

Более того, если властями будут выявлены нарушения при бронировании сотрудников, то такие военнообязанные лишатся права на отсрочку.

Ранее на Украине одобрили экономическое бронирование от мобилизации. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк уточнил, что речь также идет о переходе от критичности предприятия к критичности сотрудника.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала теракт в здании управления МВД. Туда пытались пронести бомбу

      В российском регионе вырос уровень заболеваемости одной инфекцией

      В Приморье заметили стаю редких тропических рыб

      Россиян предупредили о подорожании красной икры

      На Украине приостановили бронирование сотрудников компаний

      Карди Би опровергла слухи о новой пластике словами «подумайте своими мозгами»

      Динамику цен на жилье в России спрогнозировали

      Экипажи БТР Балтфлота провели учения со стрельбами

      МИД России предупредил США о росте ядерной опасности

      Директор российской школы объяснилась за потрогавшего ученицу за ягодицы педагога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше