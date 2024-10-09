На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Запорожской области

В Днепре и на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает в Telegram издание «Общественное».
«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.
Кроме того, издание «Страна.ua» в Telegram сообщило о взрывах в Запорожской области.
О подробностях инцидентов не уточняется.
Ранее в Вооруженных силах Украины пожаловались на обострение обстановки на купянском направлении. По словам украинского бойца с позывным Алекс, российские войска также имеют успех в районе Первомайского.