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11:31, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Днепре и Запорожской области

Украинская пресса сообщила о звуках взрывов в Днепре и Запорожской области

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Днепре и на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области прозвучали взрывы. Об этом сообщает в Telegram издание «Общественное».

«В Днепре слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

Кроме того, издание «Страна.ua» в Telegram сообщило о взрывах в Запорожской области.

О подробностях инцидентов не уточняется.

Ранее в Вооруженных силах Украины пожаловались на обострение обстановки на купянском направлении. По словам украинского бойца с позывным Алекс, российские войска также имеют успех в районе Первомайского.

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      Глеб Палехов
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