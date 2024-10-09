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17:15, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине задержали рассказавшего о своем дезертирстве военного

ГБР Украины задержало военного, рассказавшего о своем дезертирстве в соцсетях

Фото: ГБР Украины

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, который самовольно покинул воинскую часть и сообщил об этом через соцсети 21 сентября. Об этом ведомство заявило на своем сайте.

23 сентября спецпрокуратура открыла производство по дезертирству военнослужащего и поручила расследование ГБР. На следующий день было назначено служебное расследование, по результатам которого было установлено, что военный «совершил действия, содержащие признаки уголовного правонарушения».

Предварительно также установлено, что в начале сентября военный был направлен в госпиталь для медосмотра, однако на самом деле обследование не проходил и в медучреждении не находился, а позже не вернулся к месту несения службы и в течение двух недель фактически скрывался от правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что число случаев дезертирства из украинской армии выросло в несколько раз. За восемь месяцев 2024 года было зафиксировано 15,5 тысячи случаев, в то время как за 2022 год было отмечено 3,4 тысячи случаев.

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      Илья Таксюр
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