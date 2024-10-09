Народный артист России заявил о любви к «Голубым огонькам»

Народный артист России Юрий Антонов рассказал, что ему нравятся новогодние «Голубые огоньки». Об этом музыкант сообщил в интервью порталу «Абзац».
Артист считает, что в Новый год абсолютно нормально показывать зрителям привычные традиционные шоу.
«"Голубой огонек" — хорошая передача, успешно идет десятилетиями. Смысл менять шило на мыло? Давно все отработано годами. Меня все устраивает, я совсем не против таких передач, даже за», — сообщил композитор.
Впрочем, Антонов признался, что не смотрит телевизор, потому что обычно занят в этот период.
Ранее стало известно, что Юрий Михайлович предложил ввести дресс-код для артистов.