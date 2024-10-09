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17:08, 9 октября 2024Культура

Народный артист России заявил о любви к «Голубым огонькам»

Юрий Антонов заявил, что ему нравится формат новогодних «Голубых огоньков»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народный артист России Юрий Антонов рассказал, что ему нравятся новогодние «Голубые огоньки». Об этом музыкант сообщил в интервью порталу «Абзац».

Артист считает, что в Новый год абсолютно нормально показывать зрителям привычные традиционные шоу.

«"Голубой огонек" — хорошая передача, успешно идет десятилетиями. Смысл менять шило на мыло? Давно все отработано годами. Меня все устраивает, я совсем не против таких передач, даже за», — сообщил композитор.

Впрочем, Антонов признался, что не смотрит телевизор, потому что обычно занят в этот период.

Ранее стало известно, что Юрий Михайлович предложил ввести дресс-код для артистов.

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      Андрей Шеньшаков
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