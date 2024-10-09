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18:21, 9 октября 2024Ценности

Найдена модная замена джинсам

Vogue: брюки на шнуровке стали модной заменой джинсам осенью 2024 года

Фото: Idk / Globallookpress.com

Найдена модная замена джинсам на осень 2024 года. Соответствующий материал приводит французская версия Vogue.

Речь идет о брюках на шнуровке, которые были особенно актуальны в начале 2000-х годов. В указанный период среди их поклонниц в том числе оказались светская львица Пэрис Хилтон и певица Кристина Агилера.

В настоящее время штаны данного фасона появились в коллекциях многих известных брендов. Так, их представили на подиумах марки Jean Paul Gaultier, Ludovic de Saint Sernin и Acne Studios. Знаменитости также уделили внимание тренду — например, в них снялась популярная британская исполнительница Дуа Липа.

Ранее в октябре российская стилистка Ольга Заречная назвала модную замену мужскому пуховику.

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      Алина Гостева
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