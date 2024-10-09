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15:55, 9 октября 2024Бывший СССР

Названа причина давления на Азербайджан со стороны Запада

Политолог Ниязов: Запад давит на Азербайджан для ухудшения отношений с Россией

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Запад давит на Азербайджан, чтобы испортить отношения с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

По словам эксперта, давление на Баку идет со стороны США и Франции. «Они хотят поддержать Армению и показать на выборах в США, что они достигли прогресса в выдавливании России с Южного Кавказа, а также изменение вектора отношений Азербайджана с дружного на враждебный. Баку этого делать не собирается», — заявил Ниязов.

Политолог добавил, что политика санкций Вашингтона в сторону Азербайджана не будет способствовать приближению мира между Баку и Ереваном.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал политику санкций США. Политик подчеркнул, что американская политика санкций не имеет права на существование. Он добавил, что санкции Соединенных Штатов «незаконны и налагаются совершенно необоснованно и селективно».

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      Сергей Болиев
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