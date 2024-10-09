Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:22, 9 октября 2024Из жизни

Названы главные причины отказа россиян от разводов

Психолог Мицкевич: россияне сохраняют браки из-за финансовой несостоятельности

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Стало известно, что останавливает женатых россиян от разводов. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог и автор подкаста «Ты — это важно» Елена Мицкевич.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы РФ (ЕМИСС), последние восемь лет в стране наметилась тенденция к увеличению количества разводов относительно браков. По статистике, распадаются 60 процентов браков, из них 20 процентов — в первые три-четыре года.

Однако оставшиеся 40 процентов пар не всегда остаются полными по причине гармоничной семейной жизни. Елена Мицкевич назвала пять главных причин отказа от развода. Первая из них — эмоциональная и финансовая несостоятельность одного или обоих партнеров вне брака. Также, по ее словам, поводом сохранить семью становится совместный опыт преодоления жизненных и бытовых проблем, даже если любви в паре уже нет.

Мицкевич добавила, что одним из самых распространенных аргументов против разрыва является наличие общих детей. Родители не хотят, чтобы они росли в неполной семье. Согласно ее сведениям, от развода супругов также часто удерживают религиозные убеждения, а для некоторых священность брачных уз не может поколебать даже насилие.

Самой обнадеживающей причиной остаться в браке Мицкевич считает искреннее нежелание пары расставаться. Она отметила, что браки спасает любовь, которая продолжает существовать между людьми, несмотря на конфликты. Психолог подчеркнула, что современное увлечение психологией в перспективе может помочь парам научиться лучше понимать друг друга и сохранить взаимные любовь и уважение на протяжении всей жизни.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022

Ранее профессиональная сваха из Москвы рассказала, где можно встретить любовь в любое время года. Она перечислила список неочевидных мест для романтических знакомств.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году. Что изменится и сколько теперь будет стоить свет?

      Жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана задержали за служебный подлог и растрату

      Кети Топурия оценила свою фигуру после родов словами «не считаю, что прекрасно выгляжу»

      На Украине сообщили о взрывах в трех областях

      Летевший в Турцию самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом месте

      Зеленский после отказа Байдена захотел показать свой «план победы» Шольцу

      Россия и Белоруссия договорились о развитии партнерства в сфере ВПК

      Шольц связал протесты в ГДР с современной Украиной

      В Киеве оценили перспективы Украины словами «Зеленскому кранты»

      Главный тренер МЮ попросил руководство клуба построить стену за 200 тысяч фунтов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше