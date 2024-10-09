Названы главные причины отказа россиян от разводов

Психолог Мицкевич: россияне сохраняют браки из-за финансовой несостоятельности

Стало известно, что останавливает женатых россиян от разводов. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог и автор подкаста «Ты — это важно» Елена Мицкевич.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы РФ (ЕМИСС), последние восемь лет в стране наметилась тенденция к увеличению количества разводов относительно браков. По статистике, распадаются 60 процентов браков, из них 20 процентов — в первые три-четыре года.

Однако оставшиеся 40 процентов пар не всегда остаются полными по причине гармоничной семейной жизни. Елена Мицкевич назвала пять главных причин отказа от развода. Первая из них — эмоциональная и финансовая несостоятельность одного или обоих партнеров вне брака. Также, по ее словам, поводом сохранить семью становится совместный опыт преодоления жизненных и бытовых проблем, даже если любви в паре уже нет.

Мицкевич добавила, что одним из самых распространенных аргументов против разрыва является наличие общих детей. Родители не хотят, чтобы они росли в неполной семье. Согласно ее сведениям, от развода супругов также часто удерживают религиозные убеждения, а для некоторых священность брачных уз не может поколебать даже насилие.

Самой обнадеживающей причиной остаться в браке Мицкевич считает искреннее нежелание пары расставаться. Она отметила, что браки спасает любовь, которая продолжает существовать между людьми, несмотря на конфликты. Психолог подчеркнула, что современное увлечение психологией в перспективе может помочь парам научиться лучше понимать друг друга и сохранить взаимные любовь и уважение на протяжении всей жизни.

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