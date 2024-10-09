Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении объекта промышленности

Объект промышленности поврежден в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

Пронин сообщил о повреждении объекта промышленности вечером 8 октября после удара Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, российские военные нанесли удар тремя баллистическими ракетами.

«По предварительной информации, без пострадавших», — заявил глава Полтавской ОВА.

Ранее полковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал об уничтожении цеха по сборке БПЛА ВСУ под Купянском. Он добавил, что в соседнем Купянске-Узловом был нанесен удар по стоянке украинских бронемашин и складу горюче-смазочных материалов.