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09:52, 9 октября 2024Бывший СССР

Объект промышленности поврежден в Полтавской области

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении объекта промышленности

Фото: Reuters

Объект промышленности поврежден в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в своем Telegram-канале.

Пронин сообщил о повреждении объекта промышленности вечером 8 октября после удара Вооруженных сил (ВС) России. По его словам, российские военные нанесли удар тремя баллистическими ракетами.

«По предварительной информации, без пострадавших», — заявил глава Полтавской ОВА.

Ранее полковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал об уничтожении цеха по сборке БПЛА ВСУ под Купянском. Он добавил, что в соседнем Купянске-Узловом был нанесен удар по стоянке украинских бронемашин и складу горюче-смазочных материалов.

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