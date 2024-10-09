Обменянного на летчика Ярошенко американца Рида заочно осудили в России

СК: суд в РФ заочно приговорил к 14,5 года американца Рида за наемничество

Российский суд заочно приговорил к 14,5 года лишения свободы американца Тревора Рауди Рида, обменянного на летчика Константина Ярошенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Гражданин США признан виновным в наемничестве за участие в боевых действиях на стороне Украины. Он объявлен в международный розыск

Следствие и суд установили, что Рид, прошедший военную службу в Корпусе морской пехоты ВМС США, в мае 2023 года приехал на Украину и вступил в Вооруженные силы страны.

27 апреля 2022 года Рида освободили из российской колонии, где он отбывал срок за нападение на полицейского в Москве, и обменяли на летчика Константина Ярошенко, которого в 2011 году суд США приговорил к 20 годам лишения свободы, обвинив в организации контрабанды наркотиков. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.