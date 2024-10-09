Офицер ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна»

Майор ВСУ Лапин назвал угледарское направление боевых действий Красноармейским

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин рассказал, что угледарское направление боевых действий превратилось в Красноармейское. Его слова приводит РИА Новости.

«Угледарское направление уже можем называть откровенно Покровским (Красноармейским, — прим. "Ленты.ру"), потому что Угледар можно забыть. Эта территория потеряна», — сказал Лапин.

По его словам, благодаря освобождению Угледара российские военные могут направить на Красноармейск большое количество личного состава и техники с юга. При этом у ВСУ недостаточно подразделений, чтобы помешать противостоящей силе.

1 октября украинский аналитический проект DeepState сообщил о взятии Вооруженными силами России под контроль Угледара. 3 октября Минобороны России подтвердило данную информацию.