Оксана Самойлова снялась в нижнем белье

Российская блогерша Оксана Самойлова снялась в черном нижнем белье

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова снялась в откровенном виде в видео. Сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Супруга рэпера Джигана опубликовала ролик, в котором предстала в белых носках и черном комплекте нижнего белья, состоящем из бюстгальтера на тонких бретелях и трусов с низкой посадкой. При этом звезда продемонстрировала подтянутое и стройное тело.

Затем знаменитость примерила прозрачное боди с принтом и широкие брюки. Завершили образ кожаный плащ, коричневая сумка и обувь на плоском ходу.

Ранее в октябре Оксана Самойлова опубликовала видео в откровенном наряде. Предпринимательница разместила кадры, на которых предстала в ванной комнате в пижаме цвета фуксии, состоящей из микрошортов и бюстгальтера с мягкими чашками.