Самарский омбудсмен прокомментировала расправу школьницы над младшими сестрами

Омбудсмен Николаева взяла на контроль историю с расправой школьницы над сестрами

Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева сообщила «Ленте.ру» о том, взяла на контроль историю с расправой тринадцатилетней школьницы над двумя младшими сестрами, которая произошла в Тольятти.

«Ситуация на контроле областной прокуратуры и Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области. Информация о семье в аппарат Уполномоченного ранее не поступала, жалоб и обращений не было. Ни на каких видах учета семья не состояла. Характеризовалась как положительная. Взаимодействие с семьей, сопровождение, поддержка в возможном на сегодняшний день формате организованы. Запланированы мероприятия с кругом общения членов семьи», — прокомментировала она.

Омбудсмен добавила, что сейчас идут следственные действия. После завершения следственных мероприятий будут выноситься решения по совокупности всех обстоятельств произошедшего, заключила она.

Две девочки в возрасте двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища были найдены на балконе квартиры по улице Лизы Чайкиной в Тольятти во вторник, 8 октября. По предварительным данным, с ними расправилась их сводная сестра.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

