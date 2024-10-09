Политолог объяснил отмену второго «саммита мира» в ноябре

Политолог Скачко: Зеленскому нечего представить на втором «саммите мира»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечего представить на втором «саммите мира», который должен был состояться в ноябре. Так отмену конференции объяснил политолог Владимир Скачко в беседе с изданием «Взгляд».

Он отметил, что в США раскритиковали «план победы» Зеленского. Кроме того, украинские войска не достигли успехов на фронте, а представители России отказались принять участие в саммите, напомнил политолог. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», — сказал Скачко.

Он также объяснил, почему президент США Джо Байден отменил поездку в Германию, где должна была состояться встреча с Зеленским. По его словам, Вашингтон перенес решение украинской проблемы до президентских выборов. При этом политолог добавил, что «саммит мира» может пройти после выборов американского президента.

Ранее советник главы офиса Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй «саммит мира» не состоится в ноябре. Она предположила, что конференция пройдет позже. Первая подобная встреча прошла в июне 2024 года в Швейцарии без участия представителей России.

