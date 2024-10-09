Порномодель нарушила закон при помощи крокодила

Австралийской модели Джейли Боноу грозит крупный штраф за видео с крокодилом

Австралийке Джейли Боноу грозит крупный штраф за публикацию видео, в котором она дает жареную курицу крокодилу по прозвищу Клайд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как утверждает модель сайта Onlyfans, она не знала, что в австралийском штате Квинсленд, где снято видео, запрещено кормить крокодилов. Если нарушить закон, могут оштрафовать, причем в сентябре наказание ужесточили. Если раньше максимальный размер штрафа составлял 6452 австралийских доллара (422 тысячи рублей), то теперь с нарушителей могут взять до 26 615 австралийских долларов (1,7 миллиона рублей).

Видео уже заинтересовало Департамент окружающей среды, науки и инноваций австралийского штата Квинсленд. В отношении модели начато расследование. После этого она удалила ролик и опубликовала извинения, в которых назвала решение покормить крокодила «глупой ошибкой».

Ранее сообщалось, что Опейеми Фамакин, популярный кулинарный критик из Нигерии, съел крокодила ради рекламы и неожиданно узнал, что не имел права это делать. Как оказалось, в Нигерии разрешено есть только тех животных, которых специально выращивали на убой, а его крокодил был диким.