Правительство Японии решило распустить парламент

Kyodo: правительство Японии подписало решение о роспуске парламента

Правительство Японии на внеочередном заседании подписало решение о роспуске парламента. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, документ подписали все члены кабмина. Ожидается, что после в парламенте пройдут дебаты между премьером Японии Сигэру Исибой и главами оппозиционных партий. Дебаты продлятся 80 минут вместо положенных 45.

Затем на заседании нижней палаты в 15:30 (9:30 по московскому времени) объявят о ее роспуске: председатель палаты Фукусиро Нукага зачитает переданный ему генеральным секретарем правительства Ёсимасой Хаяси указ о роспуске.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за заключение мирного договора с Россией. «Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал глава японского правительства.