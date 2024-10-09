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03:48, 9 октября 2024Мир

Правительство Японии решило распустить парламент

Kyodo: правительство Японии подписало решение о роспуске парламента

Фото: Toru Hanai / Reuters

Правительство Японии на внеочередном заседании подписало решение о роспуске парламента. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, документ подписали все члены кабмина. Ожидается, что после в парламенте пройдут дебаты между премьером Японии Сигэру Исибой и главами оппозиционных партий. Дебаты продлятся 80 минут вместо положенных 45.

Затем на заседании нижней палаты в 15:30 (9:30 по московскому времени) объявят о ее роспуске: председатель палаты Фукусиро Нукага зачитает переданный ему генеральным секретарем правительства Ёсимасой Хаяси указ о роспуске.

Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за заключение мирного договора с Россией. «Отношения с Россией находятся в сложном состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал глава японского правительства.

ЖЗЛ
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      Юлия Мискевич
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