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15:32, 9 октября 2024Силовые структуры

Предполагаемый взяткодатель в деле кадровика Минобороны отказался от сделки со следствием

Фигурант дела кадровика МО Кузнецова Мартиросян отказался помогать следствию
Юрий Кузнецов

Юрий Кузнецов. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бизнесмен из Краснодара Лева Мартиросян, которого обвиняют в предоставлении бывшему начальнику главного кадрового управления Минобороны (МО) России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову дома и участка в качестве взятки, отказался сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Ошерова.

По данным агентства, заключить сделку со следствием фигуранту предложили следователи.

Сейчас Мартиросян находится под стражей — в СИЗО до 12 октября его отправил Басманный суд Москвы. По версии следствия, предприниматель был лично знаком с военным и дал ему взятку за общее покровительство по службе.

Сам фигурант не признает свою вину по уголовному делу.

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      Олеся Мицкевич
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