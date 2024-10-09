Прокуратура заинтересовалась содержащей львов россиянкой

Прокуратура привлекла к ответственности жительницу Дагестана за содержание львов

Природоохранная прокуратура привлекла к административной ответственности жительницу Дагестана за неправильное содержание львов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении женщины составлены три протокола о содержании животных в неподходящих условиях, организации работы зоопарка без лицензии и ненадлежащем использовании земли.

Приют находится в Дербентском районе. Волонтеры неоднократно жаловались на ужасающие условия в нем. Хозяйка отвергала обвинения, тем не менее ее уличили в том, что она прячет чужого львенка.

6 октября сообщалось, что 31-летнему Ивану Некрасову, похитившему трех детенышей кенгуру из российских зоопарков, проведут психологическую экспертизу.