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13:51, 9 октября 2024Силовые структуры

Прокуратура заинтересовалась содержащей львов россиянкой

Прокуратура привлекла к ответственности жительницу Дагестана за содержание львов

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Природоохранная прокуратура привлекла к административной ответственности жительницу Дагестана за неправильное содержание львов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В отношении женщины составлены три протокола о содержании животных в неподходящих условиях, организации работы зоопарка без лицензии и ненадлежащем использовании земли.

Приют находится в Дербентском районе. Волонтеры неоднократно жаловались на ужасающие условия в нем. Хозяйка отвергала обвинения, тем не менее ее уличили в том, что она прячет чужого львенка.

6 октября сообщалось, что 31-летнему Ивану Некрасову, похитившему трех детенышей кенгуру из российских зоопарков, проведут психологическую экспертизу.

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      Любовь Ширижик
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