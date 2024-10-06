Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:05, 6 октября 2024Силовые структуры

Похитителю кенгурят из российских зоопарков проведут психологическую экспертизу

Похитителю кенгурят из зоопарков Некрасову проведут психологическую экспертизу

Кадр: НТВ

31-летнему Ивану Некрасову, похитившему трех детенышей кенгуру из российских зоопарков, проведут психологическую экспертизу. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, похитителя кенгурят могут отправить на принудительное лечение из-за неадекватного поведения в изоляторе. Сейчас Некрасов состоит на карантине в СИЗО, но уже во вторник его должны перевести в общую камеру. Утверждается, что мужчина находится в состоянии паники от того, что его могут снова отправить в колонию.

Адвокат Некрасова настаивает на психической невменяемости клиента, так как у него есть отклонения с детства. Защита настаивает на том, что мужчина украл кенгурят, потому что мечтал о макаке. Якобы он совершенно не осознавал, что снова может оказаться в местах лишения свободы, а смерть одного из кенгуру — несчастный случай. Отмечается, что Некрасов уже был ранее осужден за мелкие кражи.

Материалы по теме:
Как выбрать домашнее животное для ребенка? Какого питомца лучше завести семье с детьми
Как выбрать домашнее животное для ребенка?Какого питомца лучше завести семье с детьми
27 июня 2024
В России раскрыли серию похищений кенгурят из зоопарков. Карлик-рецидивист хотел обменять их на обезьяну своей мечты
В России раскрыли серию похищений кенгурят из зоопарков.Карлик-рецидивист хотел обменять их на обезьяну своей мечты
Сегодня

4 октября Заволжский районный суд Ярославля арестовал Некрасова за похищение трех детенышей кенгуру из российских зоопарков. Утверждается, что подсудимый страдает психическим заболеванием с детства, также ему трудно общаться с людьми из-за комплексов, вызванных его небольшим ростом. Поэтому Некрасов увлекся экзотическими животными.

В суде Некрасов расплакался и просил прощения за то, что один из детенышей кенгуру не выжил.

1 октября сообщалось, что из Ярославского зоопарка украли кенгуренка по кличке Крош, а из парка птиц «Воробьи» в Калуге — двух других шестимесячных кенгурят.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В России прокомментировали предложение перенести войну в Белоруссию

      В Крыму рассказали о шансах разрешить украинский конфликт

      Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и чем, кроме красоты, покорила жюри «Мисс Россия»?

      Овечкин сделал заявление о своем заработке

      МВД опровергло убийство задержанного военного блогера

      Похитителю кенгурят из российских зоопарков проведут психологическую экспертизу

      Эксперт прокомментировал возможный запрет алкоголя на турецких курортах «все включено»

      В Китае указали на попытки властей добиться признания в Арктике

      Медведев прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире

      Израиль начал операцию в районе лагеря беженцев в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше