Путин оценил костюм губернатора Нижегородской области

Путин одобрил костюм отечественного производства у губернатора

Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, отечественного ли производства его костюм, передает РИА Новости.

Никитин ответил, что костюм сделан из отечественной ткани. В ответ Путин одобрил его выбор. «Здорово, прекрасно. Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества», — высказался глава государства.

В сентябре Путин шутливо похвалил главу Крыма Сергея Аксенова за укрепление «советской власти» в Крыму. Президент назвал крымчан людьми «особой закваски», что, по его словам, показала «практика последних лет». «Из поколения в поколение передаётся верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество», — отмечал Путин.