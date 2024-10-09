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15:38, 9 октября 2024Бывший СССР

Путин рассказал о личных отношениях с Лукашенко

Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Alexander Kazakov / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин поддерживает регулярный диалог с белорусским коллегой Александром Лукашенко и дорожит их личными отношениями. Об этом он заявил в ходе торжественной церемонии вручения президенту Белоруссии ордена Святого апостола Андрея Первозванного, передает РИА Новости.

«Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, регулярно встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные, международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы», — сказал Путин.

В среду, 9 октября, президент России Владимир Путин наградил Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В свою очередь, белорусский лидер заявил, что считает награду признанием заслуг всего белорусского народа.

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      Александр Курбатов
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