Путин рассказал о личных отношениях с Лукашенко

Путин заявил, что дорожит личными отношениями с Лукашенко

Президент России Владимир Путин поддерживает регулярный диалог с белорусским коллегой Александром Лукашенко и дорожит их личными отношениями. Об этом он заявил в ходе торжественной церемонии вручения президенту Белоруссии ордена Святого апостола Андрея Первозванного, передает РИА Новости.

«Мы с вами поддерживаем постоянный диалог, регулярно встречаемся, созваниваемся, обсуждаем насущные двусторонние проблемы и важные региональные, международные вопросы. Искренне дорожу нашими добрыми личными отношениями, которые сложились у нас с вами за эти многие годы совместной работы», — сказал Путин.

В среду, 9 октября, президент России Владимир Путин наградил Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В свою очередь, белорусский лидер заявил, что считает награду признанием заслуг всего белорусского народа.