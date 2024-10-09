Раскрыты пять самых сильных страхов женщин в сексе

Один из самых сильных страхов женщин в сексе заключается в том, что партнер заметит ее внешние несовершенства, например, целлюлит или лишний вес, считает психолог, кандидат психологических наук Елена Ярикова. Об этом и некоторых других женских предубеждениях в постели она рассказала «Вечерней Москве».

Ярикова заверила, что опасения женщин, что избранник будет разочарован их внешним видом в момент близости, абсолютно беспочвенны. В момент сексуального возбуждения мужчина воспринимает партнершу в целом как объект желания, а не концентрируется на отдельных частях ее тела, объяснила она.

Еще одним распространенным страхом психолог назвала боязнь сделать что-то не так в процессе близости. «Отсутствие опыта — это не причина для паники или стыда, мы не рождаемся виртуозами секса, поэтому чрезмерно об этом сокрушаться не стоит», — успокоила эксперт. По ее словам, улучшить интимную близость можно, напрямую спросив у партнера, что ему нравится, или определить это опытным путем.

Также женщины часто боятся своих желаний и предпочтений в сексе, из-за чего предпочитают не говорить о них партнеру, продолжила Ярикова. Следствием этого страха она назвала отсутствие удовольствия в процессе близости и отсутствие оргазма.

Кроме того, по словам эксперта, многие женщины опасаются заразиться венерическими болезнями, особенно если вступают в половой контакт с новым партнером. Она подчеркнула, что единственным решением этой проблемы является использование средств контрацепции. При согласии на незащищенный секс риск заражения инфекциями и наступления нежелательной беременности есть всегда, предупредила психолог. «Все эти мысли не будут способствовать расслаблению и вовлечению в интимный процесс», — констатировала она.

Ранее колопроктолог, онколог, хирург ФНКЦ ФМБА России Андрей Буровский предупредил об опасности анального секса. Этот вид близости может приводить к различным травмам и микротрещинам, которые могут стать причиной боли и кровотечения из прямой кишки у женщин, заявил он.