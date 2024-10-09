Рассадку Алиева и Пашиняна на саммите СНГ объяснили

Политолог Ниязов: лидеров Азербайджана и Армении посадили рядом из-за регламента

Лидеров Азербайджана и Армении на саммите глав стран-участниц СНГ посадили рядом из-за регламента. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

По словам эксперта, посадка двух лидеров рядом, вероятно, связана с порядком стран с точки зрения русского алфавита. «Сначала [по порядку] идет Азербайджан, потом Армения. Там особой политики в этом плане нет», — заявил Ниязов.

Политолог добавил, что Азербайджан для заключения мирного договора с Арменией снял с повестки дня вопрос о сухопутном доступе Баку к Нахичевани через Зангезурский регион Армении.

Единственным требованием со стороны правительства Азербайджана на сегодняшний момент является устранение пункта в Конституции Армении о Нагорном Карабахе. По словам Ниязова, это является основанием для возможного будущего возобновления территориальных претензий к Баку со стороны Еревана.

Ранее премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева посадили рядом на заседании Совета глав государств-членов СНГ. Справа от армянского лидера сидел президент Белоруссии Александр Лукашенко.