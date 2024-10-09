Российский разведчик рассказал о применении ДРГ в Запорожской области

Разведчик Лис рассказал о сложностях ВСУ в применении ДРГ в Запорожской области

Старший разведчик подразделения Вооруженных сил России с позывным Лис, находящийся в районе Токмака Запорожской области, рассказал о невозможности для противника применять диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), передает РИА Новости.

«ДРГ в полном смысле слова, как мы привыкли, тут в связи с тем, что есть тепловизоры, коптеры, аэроразведка в полный рост работает — уже не актуально», — рассказал военный.

Он добавил, что украинские войска стараются часто менять тактику, и российским подразделениям приходится быстро адаптироваться, чтобы суметь отреагировать на действия противника. Сами боевые действия, по словам Лиса, носят позиционный характер.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российская фронтовая авиация нанесла удар по строящейся линии обороны ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области. По его словам, для атаки использовались корректируемые авиабомбы.