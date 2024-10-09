Стало известно об авиаударе по строящейся линии обороны ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил об авиаударе по строящейся линии обороны ВСУ в Запорожской области

Российская фронтовая авиация нанесла удар по строящейся линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наша фронтовая авиация нанесла авиаудар в районе города Орехов по возводимой врагом новой линии обороны. Удары нанесены на упреждение, чтобы не дать врагу возможности основательно укрепить свои позиции и вкопаться в русскую землю», — сказал он.

По словам политика, для атаки использовались корректируемые авиабомбы.

Ранее Рогов заявлял, что украинская армия возводит новые оборонительные рубежи севернее и западнее текущих позиций в Запорожской области. По его словам, при строительстве укреплений Киев не проводит тендеры и другие обязательные процедуры, что свидетельствует о спешке из-за взятия российскими военными Угледара и других населенных пунктов.