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19:17, 9 октября 2024Бывший СССР

Россия и Белоруссия договорились о развитии партнерства в сфере ВПК

Россия и Белоруссия договорились о развитии стратегического партнерства в ВПК

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россия и Белоруссия договорились о развитии стратегического партнерства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного военно-промышленного комитета.

Сообщается, что с 8 по 9 октября в Ижевске проходило заседание белорусско-российской комиссии по военно-техническому сотрудничеству под председательством главы белорусского оружейного ведомства Дмитрия Пантуса и директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации Дмитрия Шугаева.

Ведомство сообщает, что в среду участники заседания посетили несколько военно-промышленных предприятий России, в том числе производственную площадку ZALA. На ней они ознакомились с новейшими образцами барражирующих боеприпасов серии «Ланцет», беспилотных комплексов и другими технологиями. Также делегация посетила Ижевский электромеханический завод «Купол», специализирующийся на производстве систем противовоздушной обороны малой дальности.

«В ходе рабочего совещания стороны отметили необходимость укрепления и создания новых условий для дальнейшего развития стратегического партнерства в области обеспечения стабильности и безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзное государство может быть образцом выстраивания равноправных отношений между двумя государствами. По его словам, альтернативы уникальному интеграционному объединению России и Белоруссии нет в условиях обостренной международной обстановки.

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      Илья Таксюр
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