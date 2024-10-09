Россиянам назвали подходящее время для перехода на зимнюю резину

Минтранс посоветовал переходить на зимнюю резину при температуре +5-7 градусов

Переходить на зимнюю резину следует при понижении среднесуточной температуры до плюс пять-семь градусов и появлении постоянных заморозков. Такой совет россиянам дал Минтранс, передает «РИА Новости».

Так, жители Урала могут менять резину уже в октябре, а жители центральной России — ближе к ноябрю. В ведомстве напомнили, что согласно закону, зимнюю резину необходимо установить до наступления календарной зимы, то есть 1 декабря. С декабря по февраль эксплуатация летних шин запрещена.

«Из-за воздействия температур летняя резина становится слишком твердой и теряет упругость. Это ухудшает сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь. Менять резину необходимо своевременно в зависимости от погодных условий, а с наступлением 1 декабря сделать это обязательно», — объяснили в Минтрансе. В ведомстве добавили, что зимние шины могут быть шипованными и нешипованным, но обязательно должны иметь маркировку M+S, M&S или M S.

Ранее специалисты Гидрометцентра дали прогноз погоды грядущей зимой. По их данным, декабрь в 2024 году не будет холоднее климатической нормы.