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19:36, 1 октября 2024Экономика

Россиянам предсказали погоду на зиму

Гидрометцентр: декабрь не будет холоднее климатической нормы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Грядущий декабрь не будет холоднее климатической нормы, однако удивит некоторые регионы России аномальным теплом. Какой выдастся предстоящая зима, россиянам рассказали в Гидрометцентре.

Сильной стужи зимой 2024-2025 синоптики не обещают. Нетипичные декабрьские температуры будут наблюдаться на Урале и в Сибири: столбики термометров будут держаться выше климатической нормы. Зато январь от нормы отклоняться не будет. Температурный фон будет аномальным лишь в некоторых регионах страны: на севере Якутии и Таймыре воздух прогреется выше нормы, а Чукотку охватят крепкие морозы. Февраль в европейской части страны не поставит погодных рекордов. Правда, необычно теплым выдастся конец зимы в Красноярском крае и многих районах Якутии.

Специалисты напоминают, что прогнозы на такой дальний срок не гарантируют надежности и оправдываются в среднем на 70 процентов. Кроме того, при их составлении используется средний показатель за месяц и не исключает резких колебаний температуры.

Ранее метеорологи допустили, что в этом году Москва останется без бабьего лета. По их мнению, астрономическая осень в столице уже наступила, причем довольно теплая в сравнении с температурной нормой.

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      Виктория Клабукова
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