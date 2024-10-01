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14:44, 1 октября 2024Экономика

Москвичей призвали не ждать бабьего лета

Синоптик Позднякова: жителям Москвы не стоит ждать наступления бабьего лета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жителям Москвы не стоит ждать бабьего лета в октябре 2024 года. Не надеяться на наступление традиционного для осени периода призвала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает «Москва 24».

По словам синоптика, бабье лето заканчивается тогда, когда начинается астрономическая осень — в 2024 году это случилось после 22 сентября. При этом Позднякова отметила, что погода в октябре будет теплой.

Во вторник, 1 октября, воздух днем прогреется до плюс 16-18 градусов Цельсия, а в среду — до плюс 19-21 градуса. В четверг ожидается от плюс 20 до 22 градусов тепла, а в пятницу — от 15 до 18 градусов тепла и небольшой дождь.

«В субботу, 5 октября, атмосферное давление вновь начнет расти. Погоду будет определять уже следующий антициклон. Существенных осадков не ожидается, но ночи вновь станут прохладными, в пределах плюс 5-10 градусов Цельсия. Дневная температура — плюс 11-16 градусов. Ветер сменится на северо-западный», — заключила Позднякова.

Ранее эксперт прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин заявил, что 12 октября станет последним по-настоящему теплым днем в Москве в этом году. Затем в столице похолодает до плюс 7-12 градусов.

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      Нина Ташевская
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