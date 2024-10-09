Россиянам объяснили способ заражения смертельно опасным африканским вирусом

Инфекционист Вознесенский: вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и другие овощи и фрукты. Способы, с помощью которых передается смертельно опасный африканский вирус, он раскрыл россиянам в разговоре с «Вечерней Москвой».

Вознесенский посоветовал тщательно мыть водой и мылом все фрукты и овощи, купленные в магазине, — это минимизирует вероятность заражения любыми вирусами, если они присутствуют на их кожуре.

По словам инфекциониста, помимо пищевого пути передачи, вирус Марбург, как и многие другие геморрагические лихорадки, передается при близком контакте с инфицированным человеком или животным. При этом заразиться воздушно-капельным путем очень сложно: инфицирование может произойти только в случае, если с заболевшим контактирует человек с ослабленным иммунитетом, объяснил врач.

Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков оценил вероятность распространения лихорадки Марбург. Он сообщил, что риск распространения во всем мире африканского вируса сейчас мал, однако в среднесрочной перспективе могут возникнуть вспышки заболеваемости.