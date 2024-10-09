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19:24, 9 октября 2024Забота о себе

Россиянам объяснили способ заражения смертельно опасным африканским вирусом

Инфекционист Вознесенский: вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что заразиться лихорадкой Марбург можно через немытые бананы и другие овощи и фрукты. Способы, с помощью которых передается смертельно опасный африканский вирус, он раскрыл россиянам в разговоре с «Вечерней Москвой».

Вознесенский посоветовал тщательно мыть водой и мылом все фрукты и овощи, купленные в магазине, — это минимизирует вероятность заражения любыми вирусами, если они присутствуют на их кожуре.

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По словам инфекциониста, помимо пищевого пути передачи, вирус Марбург, как и многие другие геморрагические лихорадки, передается при близком контакте с инфицированным человеком или животным. При этом заразиться воздушно-капельным путем очень сложно: инфицирование может произойти только в случае, если с заболевшим контактирует человек с ослабленным иммунитетом, объяснил врач.

Ранее кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков оценил вероятность распространения лихорадки Марбург. Он сообщил, что риск распространения во всем мире африканского вируса сейчас мал, однако в среднесрочной перспективе могут возникнуть вспышки заболеваемости.

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      Наталья Обрядина
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