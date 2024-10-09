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09:52, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неожиданный симптом гастрита

Врач Шаповаленко заявила, что кашель может быть признаком гастрита
Татьяна Шаповаленко (слева)

Татьяна Шаповаленко (слева). Кадр: smotrim.ru

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявила, что кашель может указывать на проблемы с желудком. Выпуск передачи, в котором врач раскрыла неожиданный симптом гастрита, доступен на платформе «Смотрим».

«Кашель может симптомом гастрита, и мало того что гастрита — гастрита, связанного с такой очень неприятной бактерией хеликобактер пилори», — рассказала медик.

Врач объяснила, что за счет воспалительного процесса, вызванного бактерией, кислотное содержимое желудка поднимается до гортани и ротовой полости и вызывает раздражение. Кроме того, из-за гастрита может возникать осиплость голоса. По словам медика, если запустить проблему, гастрит может вызвать более стойкий и глубокий кашель.

Ранее врач общей практики Александр Мясников опроверг миф о том, что яблоки вредны при гастрите, а также назвал заблуждением мнение о том, что прием антибиотиков провоцирует развитие этого заболевания.

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      Олег Давыдов
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