Россиянам рассказали о работе мошенников под видом сотрудников ФСБ

Юрист Соловьев: в России мошенники начали действовать под видом сотрудников ФСБ

Мошенники регулярно совершенствуют схемы по обману граждан. Одна из новых афер — действия от имени сотрудника ФСБ, который якобы раскрыл преступную группу по похищению средств жертвы, рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По словам эксперта, чаще всего злоумышленники в подтверждении «честности» своих намерений включают «материалы прослушки», которые на деле разыграны статистами, представляющими руководителя отделения и оператора. Они называют жертву полным именем и рассуждают, какая тактика обмана сработает лучше.

«Используя информацию из похищенных баз данных, мошенники знают многое о потенциальной жертве: информацию о состоянии здоровья, недвижимости, наличии родственников», — подчеркнул Соловьев.

Спустя некоторое время жертве звонят «из банка» и пытаются провернуть ранее обсуждавшиеся схемы обмана. Жертва убеждается, что лжесотрудник спецслужб не врал и поддается на уловки. В результате человек может потерять деньги и заиметь огромные долги, ведь мошенники часто заставляют жертву взять кредит, отметил юрист.

В своей деятельности аферисты используют не только методы простого обмана и убеждения, но тонкие психологические приемы, добавил Соловьев. Юрист в этом случае порекомендовал не брать трубку на незнакомые номера.

Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что мошенники научились подделывать звонки с номера 900, чем активно пользуются в мессенджерах. По словам специалиста, номер, с которого звонят мошенники, неотличим от оригинального.

Также россиян предупредили о мошенничестве с мессенджером Telegram. Уточнялось, что злоумышленники использовали платную подписку Telegram Premium для махинаций.