Россиянин лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

Житель Уфы лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна об СВО

Житель Уфы лишился 1,3 миллиона рублей из-за сна о специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание Daily Storm в Telegram.

Все началось со звонка, поступившего мужчине с неизвестного номера. Собеседник потребовал от него явиться в военкомат для отправки на СВО, в ответ на что россиянин положил трубку, сославшись на занятость. Через полчаса ему вновь позвонили.

Знакомая горожанина рассказала о «вещем сне», в котором мужчину отправляют в зону боевых действий. Она выразила озабоченность в связи с этим и порекомендовала своего знакомого для решения вопроса. Тот, в свою очередь, выманил у россиянина 1,3 миллиона рублей и пропал.

Лишившийся денег уфимец написал заявление в полицию.

Ранее в Екатеринбурге другой участник СВО лишился 300 тысяч рублей в сауне. Он обнаружил потерю на следующий день, когда проверит историю банковских переводов. В заявлении в полицию боец отметил, что никому не отдавал карту и не терял ее.