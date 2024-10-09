Россиянин получил отказ в рассмотрении дела и изменил КоАП через Конституционный суд

Житель Калуги смог изменить статьи КоАП РФ, дойдя до Конституционного суда

Житель Калужской области дошел до Конституционного суда и смог изменить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в 2020 году мужчина по фамилии Кашин был избит председателем правления гаражного кооператива. Через полгода дело оказалось в мировом суде, однако оттуда избитому пришел отказ о рассмотрении из-за отсутствия в материалах подписи следователя. Уточняется, что часто из-за подобных ошибок виновные в преступлениях могли избежать наказания.

Кашин оспорил отказ и дошел с делом до Конституционного суда. Суд рассмотрел материалы дела и решил изменить несколько статей КоАП, чтобы ошибки в протоколах больше не могли стать поводом для прекращения административных дел.

Ранее Конституционный суд России объяснил статус потерпевшего при отказе дать взятку.