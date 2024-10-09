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11:09, 9 октября 2024Силовые структуры

Россиянин согласился работать на украинскую разведку в случае его отправки на СВО

ФСБ пресекла попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли попытку вербовки украинской разведкой жителя Псковской области, который согласился перейти на сторону противника в случае его отправки в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении российской спецслужбы.

Мужчина, проживающий в Дновском районе, связался с общественным гуманитарным проектом, курируемым Главным управлением разведки Минобороны Украины, и изъявил готовность перейти в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне СВО.

ФСБ объявила россиянину официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью 275 УК РФ («Госизмена»). Также предупреждение получила его мать, которая намеревалась направить финансовую помощь Украине на деятельность против безопасности России.

8 октября сообщалось, что в Запорожской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя с гражданством России за финансирование ВСУ.

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      Любовь Ширижик
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