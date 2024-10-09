Россиянка накинулась с ножом на дочерей из-за сигареты

В Якутске мать избила и изрезала дочерей из-за пропажи сигарет

В Якутске 33-летняя мать напала на 10- и 12-летнюю дочерей из-за пропажи сигареты. Об этом сообщает издание Sakhaday.

По его данным, мать обвинила девочек в пропаже сигарет и стала избивать их руками и ножом. Младшая пострадавшая сумела сбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Те вызвали скорую и полицию.

Врачи диагностировали у одной из школьниц резаные раны головы, левого плеча и левой голени, у второй — резаные раны пальцев рук, поверхностную рану головы. Кроме того, на телах сестер обнаружили гематомы, ссадины и ушибы. Возбуждено дело по статье 117 («Истязание») УК РФ.

Ранее на Камчатке суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 40-летнего отца, избивавшего дочь.