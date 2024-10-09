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15:46, 9 октября 2024Мир

Румыния объявила о закрытии консульства в Ростове-на-Дону

Захарова: Румыния объявила России, что закрывает консульство в Ростове-на-Дону

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Румыния объявила российской стороне, что закрывает свое консульство в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«От румынской стороны получено официальное уведомление, согласно которому генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекращает свою деятельность 14 октября», — заявила Захарова.

5 октября министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении на территории страны обломков беспилотного летательного аппарата якобы российского происхождения.

В июле министерство иностранных дел России вызвало посла Румынии Кристиана Истрате, объявив одного из румынских дипломатов persona non grata.

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      Елизавета Мытарева
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