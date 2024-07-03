МИД России вызвал посла Румынии и объявил румынского дипломата persona non grata

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России, которое объявило одного из румынских дипломатов persona non grata. Об этом сообщает МИД России на своем официальном сайте.

«3 июля в МИД России был вызван Посол Румынии в Москве К.Истрате, которому была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Румынии», — утверждается в сообщении ведомства.

По данным министерства, этот шаг был принят в ответ на объявление Румынией persona non grata сотрудника российского посольства в Бухаресте.

24 мая Румыния объявила российского дипломата нежелательным лицом на своей территории.