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12:30, 3 июля 2024Мир

МИД России вызвал посла Румынии

МИД России вызвал посла Румынии и объявил румынского дипломата persona non grata

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Посол Румынии в Москве Кристиан Истрате был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) России, которое объявило одного из румынских дипломатов persona non grata. Об этом сообщает МИД России на своем официальном сайте.

«3 июля в МИД России был вызван Посол Румынии в Москве К.Истрате, которому была вручена нота Министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Румынии», — утверждается в сообщении ведомства.

По данным министерства, этот шаг был принят в ответ на объявление Румынией persona non grata сотрудника российского посольства в Бухаресте.

24 мая Румыния объявила российского дипломата нежелательным лицом на своей территории.

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      Елизавета Мытарева
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