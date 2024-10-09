Серия взрывов прогремела в Харькове

«Общественное»: в Харькове прогремела серия взрывов

В Харькове прогремела серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о серии взрывов появилось в 15:27 9 октября, еще один взрыв прогремел в 15:29. Информацию о взрывах подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар корректируемыми авиационными боеприпасами (КАБ), подробностей о месте взрывов не сообщается. Терехов призвал горожан соблюдать осторожность.

Ранее глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин сообщил о повреждении объекта промышленности вечером 8 октября после удара ВС России.