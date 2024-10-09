Школьница из России стала призером международной олимпиады по финансовой безопасности

Ученица 9 класса из Сызрани стала призером на международной олимпиаде

Ученица 9-го класса из Сызрани стала призером международной олимпиады по финансовой безопасности. Об этом сообщает портал «ВолгаНьюс».

Как отмечается в материале, 4 октябре состоялось торжественное закрытие IV международной олимпиады по финансовой безопасности. В отборочных этапах на олимпиаду регистрировались около 90 тысяч человек, из которых 600 участников из 35 стран вышли в финал.

Девятиклассница Дарья Приданова была награждена дипломом II степени в направлении "Финансовая безопасность" и получила в подарок планшет.

Школьница назвала этот опыт незабываемым и уточнила, что поучаствовать в таком масштабном мероприятии для нее было большим достижением.

Ранее двухлетний мальчик из Сахалинской области проехал на мотоцикле без дополнительных колес 500 метров и стал рекордсменом. Речь идет о мотоциклисте из Долинска Арсении Аракеляне, рекорд которого был официально подтвержден Международной книгой рекордов Interrecord: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.