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20:58, 9 октября 2024Моя страна

Школьница из России стала призером международной олимпиады по финансовой безопасности

Ученица 9 класса из Сызрани стала призером на международной олимпиаде

Фото: Пресс-служба «Международная Олимпиада по финансовой безопасности»

Ученица 9-го класса из Сызрани стала призером международной олимпиады по финансовой безопасности. Об этом сообщает портал «ВолгаНьюс».

Как отмечается в материале, 4 октябре состоялось торжественное закрытие IV международной олимпиады по финансовой безопасности. В отборочных этапах на олимпиаду регистрировались около 90 тысяч человек, из которых 600 участников из 35 стран вышли в финал.

Девятиклассница Дарья Приданова была награждена дипломом II степени в направлении "Финансовая безопасность" и получила в подарок планшет.

Школьница назвала этот опыт незабываемым и уточнила, что поучаствовать в таком масштабном мероприятии для нее было большим достижением.

Ранее двухлетний мальчик из Сахалинской области проехал на мотоцикле без дополнительных колес 500 метров и стал рекордсменом. Речь идет о мотоциклисте из Долинска Арсении Аракеляне, рекорд которого был официально подтвержден Международной книгой рекордов Interrecord: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.

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      Марк Успенский
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