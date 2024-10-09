Шольц связал протесты в ГДР с современной Украиной

Шольц: наследие протестов в ГДР призывает Германию поддержать Украину

Наследие так называемой мирной революции в Германской Демократической Республике (ГДР) призывает современную Германию поддержать Украину. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его слова передает агентство DPA.

«Наследие мирной революции в ГДР призывает нас поддержать украинцев, вступиться за их право на демократию и мир (...) Протесты в Киеве в 2014 году имели такую же цель, как и демонстрации в ГДР в 1989 году. Тогда речь шла о том, чтобы взять судьбу в свои руки», — отметил политик.

Шольц также призвал поддерживать Украину до тех пор, «пока не воцариться справедливый мир». По его словам, Берлин будет использовать все свои возможности для достижения этой цели.

Ранее стало известно, что Шольц готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

