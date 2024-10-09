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14:58, 9 октября 2024Мир

Швейцария выделит десятки миллионов долларов на разминирование Украины

Швейцария выделит еще 35 миллионов долларов на разминирование Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Швейцария выделит еще 30 миллионов швейцарских франков (около 35 миллионов долларов) на разминирование Украины дополнительно к уже выделенным 100 миллионам швейцарских франков (порядка 116 миллионам долларов). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте швейцарского парламента.

«Федеральный совет 9 октября 2024 года решил предоставить швейцарскому фонду разминирования, базирующемуся в Женеве, финансирование в размере 30 миллионов франков до 2027 года для его работы на Украине», — указали в швейцарском Федеральном совете.

Ранее МИД Швейцарии заявил, что продолжает работу над привлечением России к участию во втором саммите мира по Украине. В ведомстве объяснили это намерение важностью предпринимать шаги по завершению конфликта в соответствии с уставом ООН.

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      Глеб Бажуткин
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