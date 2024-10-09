Швейцария выделит десятки миллионов долларов на разминирование Украины

Швейцария выделит еще 35 миллионов долларов на разминирование Украины

Швейцария выделит еще 30 миллионов швейцарских франков (около 35 миллионов долларов) на разминирование Украины дополнительно к уже выделенным 100 миллионам швейцарских франков (порядка 116 миллионам долларов). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте швейцарского парламента.

«Федеральный совет 9 октября 2024 года решил предоставить швейцарскому фонду разминирования, базирующемуся в Женеве, финансирование в размере 30 миллионов франков до 2027 года для его работы на Украине», — указали в швейцарском Федеральном совете.

Ранее МИД Швейцарии заявил, что продолжает работу над привлечением России к участию во втором саммите мира по Украине. В ведомстве объяснили это намерение важностью предпринимать шаги по завершению конфликта в соответствии с уставом ООН.