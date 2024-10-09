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21:31, 9 октября 2024Из жизни

Сиделка пожаловалась на домогательства долгожителей

В Великобритании сиделка рассказала о домогательствах 98-летнего долгожителя

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании, работающая с престарелыми людьми, утверждает, что неоднократно сталкивалась с домогательствами. Об этом она пожаловалась в беседе с изданием Daily Mail.

Кэтрин Фолк работает сиделкой: она несколько раз в неделю навещает престарелых и инвалидов, кормит и моет их, проверяет, не появились ли у них пролежни, меняет им подгузники и мочесборники. Ее подопечные, среди которых встречаются настоящие долгожители, — одинокие люди, и это, по ее словам, иногда проявляется не самым приятным образом.

Фолк рассказала, что однажды мыла посуду в доме 98-летнего Уильяма. Он незаметно подкрался к ней сзади, и когда она обернулась, то невольно оказалась в его руках. Он немедленно повел ее вальсировать. «Я бы все отдал, чтобы лечь с женщиной и обнять ее», — признался Уильям на другой день.

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Фолк ответила долгожителю, что у нее есть и муж, и тогда ее подопечный рассказал одну историю. Оказалось, что в 25-летнем возрасте он также помогал престарелым людям. Среди его «клиентов» была 70-летняя Вера. Она чувствовала, что скоро уйдет из жизни, и попросила его заняться с ней сексом.

На прямой вопрос Фолк, согласился ли Уильям исполнить желание Веры, он ответил следующее: «Те медсестры, которые приходили к ней каждый день, говорили, что она внезапно стала выглядеть очень спокойной за несколько дней до своей смерти». По его словам, в молодости он стыдился этого поступка, но с возрастом перестал.

Фолк отметила, что это не убедило ее согласиться на его предложение.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудникам домов престарелых предложили поощрять и поддерживать сексуальные отношения между постояльцами. Ученые подчеркнули, что «пожилые люди чаще сталкиваются с дискриминацией, когда дело касается их сексуального здоровья и благополучия», поэтому с ней необходимо бороться.

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      Юлия Юткина
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