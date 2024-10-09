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10:20, 9 октября 2024Забота о себе

Симптомы смертельно опасного сепсиса у девочки-подростка списали на грипп

The Sun: девочка лишилась жизни из-за сепсиса, который врачи не выявили вовремя

Фото: Simon Kadula / Unsplash

В ноябре 2022 года 13-летняя девочка по имени Хлои Лонгстер попала в больницу с сепсисом, который врачи не обнаружили вовремя. Историю о том, как симптомы опасного заболевания у подростка доктора списали на признаки гриппа, рассказало издание The Sun.

Хлои Лонгстер попала в больницу с высокой температурой, обильным потоотделением и болью во всем теле. По словам матери девочки Луизы Лонгстер, несколько часов ее дочь пролежала на кушетке в приемном отделении. Когда женщина попыталась поговорить с медсестрой о симптомах ее дочери, та попросила не вести себя столь назойливо и не мешать оказывать помощь пациентке.

Затем девочку перевели в палату, у нее диагностировали грипп А. Лишь после этого врачи признали, что подросток находится в тяжелом состоянии. Рентген грудной клетки показал, что в нижней части левого легкого девочки есть уплотнение, что является признаком инфекции. Однако спасти девочку им так и не удалось.

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«Все два часа, что я наблюдал Хлою, я не заподозрил у нее сепсис. Девочка жаловалась на сильнейшую боль, но проблем с дыханием врачи не заметили, поэтому ей дали четыре дозы обезболивающих», — рассказал следствию о случившемся консультант отделения неотложной помощи Марван Гамалелдин.

Ранее стала известна история 34-летнего мужчины, у которого врачи не заметили опухоль размером с мяч. 20-сантиметровоое новообразование поразило легкие и сердце пациента.

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      Алиса Дмитриева
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