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15:54, 9 октября 2024Экономика

Стали известны подробности о разделе имущества Бондарчука и Андреевой

KP.RU: Бондарчук оставит сыну от Андреевой квартиру в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Щербак / ТАСС

После развода режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева разделят недвижимость между собой. Подробности об этом стали известны газете kp.ru.

По данным издания, квартира в Брюсовом переулке Москвы, которую Бондарчук приобрел после развода с бывшей женой Светланой Бондарчук, останется ему. Объект оценивается в 100 миллионов рублей.

При этом квартира в Санкт-Петербурге достанется их с Андреевой сыну Ивану. Режиссер купил эти апартаменты вскоре после свадьбы с Паулиной, именно здесь пара проживала до разрыва.

Ранее выяснилась причина расставания Бондарчука и Андреевой. По словам знакомых супругов, Паулине не нравился социальный образ жизни мужа.

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      Александра Качан
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