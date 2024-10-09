Стали известны подробности о разделе имущества Бондарчука и Андреевой

KP.RU: Бондарчук оставит сыну от Андреевой квартиру в Санкт-Петербурге

После развода режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева разделят недвижимость между собой. Подробности об этом стали известны газете kp.ru.

По данным издания, квартира в Брюсовом переулке Москвы, которую Бондарчук приобрел после развода с бывшей женой Светланой Бондарчук, останется ему. Объект оценивается в 100 миллионов рублей.

При этом квартира в Санкт-Петербурге достанется их с Андреевой сыну Ивану. Режиссер купил эти апартаменты вскоре после свадьбы с Паулиной, именно здесь пара проживала до разрыва.

Ранее выяснилась причина расставания Бондарчука и Андреевой. По словам знакомых супругов, Паулине не нравился социальный образ жизни мужа.