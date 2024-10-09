Стало известно о возращении тел погибших в Мали россиян

Глава СОМБ Иванов сообщил о возвращении тел погибших в июле в Мали россиян

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сообщил об успешном возвращении тел россиян, погибших в бою с исламистами в Мали в июле. Его слова приводит ТАСС.

«В ночь на 30 сентября 2024 года Вооруженные силы Мали и российские союзники выдвинулись для того, чтобы вернуть тела своих погибших товарищей, и сегодня исполнили свой долг», — отметил он.

Иванов подчеркнул ответственность выполненной операции и заявил, что гордится коллегами. Он добавил, что террористы потерпят поражение, а победа будет за Россией и ее союзниками.

Тела погибших в Мали россиян будут с почестями захоронены, заявил глава СОМБ.

11 сентября агентство Reuters установило личности 23 бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», пропавших без вести в Мали после засады возле города Тинзауатен на границе с Алжиром. Выяснилось, что большая часть из них являются ветеранами боевых действий, ранее они участвовали в военных кампаниях в Ливии, Сирии и на Украине.