В США заявили о нехватке атомных подлодок для отражения угроз

WP: США не располагают достаточным числом атомных подлодок для отражения угроз

Флот ударных атомных подводных лодок ВМС США не располагает достаточным числом субмарин для отражения всех угроз, об этом пишет колумнист издания Джордж Уилл в статье для The Washington Post (WP).

По его словам, в стране в настоящее время есть 50 ударных подводных лодок. При этом в командовании ВМС считают, что для решения современных задач необходимо 66 субмарин такого класса.

Из 50 ударных подводных лодок 20 находятся в сухих доках или привязаны к пирсам из-за отставания ремонтных графиков ВМС, перечислил журналист.

«Американских подводных лодок может не хватить для поддержания мира во всем мире во время сегодняшнего мультфронтального наступления на геополитическую рациональность», — подчеркнул автор.

Ранее ВМС США отложили строительство ударной подводной лодки нового поколения (проект SSN(X)) из-за недостаточного финансирования.