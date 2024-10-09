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21:49, 9 октября 2024Мир

В США заявили о нехватке атомных подлодок для отражения угроз

WP: США не располагают достаточным числом атомных подлодок для отражения угроз

Фото: US Navy / Global Look Press

Флот ударных атомных подводных лодок ВМС США не располагает достаточным числом субмарин для отражения всех угроз, об этом пишет колумнист издания Джордж Уилл в статье для The Washington Post (WP).

По его словам, в стране в настоящее время есть 50 ударных подводных лодок. При этом в командовании ВМС считают, что для решения современных задач необходимо 66 субмарин такого класса.

Из 50 ударных подводных лодок 20 находятся в сухих доках или привязаны к пирсам из-за отставания ремонтных графиков ВМС, перечислил журналист.

«Американских подводных лодок может не хватить для поддержания мира во всем мире во время сегодняшнего мультфронтального наступления на геополитическую рациональность», — подчеркнул автор.

Ранее ВМС США отложили строительство ударной подводной лодки нового поколения (проект SSN(X)) из-за недостаточного финансирования.

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      Марина Совина
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