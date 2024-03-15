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20:27, 15 марта 2024Наука и техника

В США отложили строительство подлодки нового поколения

Defense News: ВМС США отложили строительство подлодки нового поколения SSN(X)

Фото: Randall Hill / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США отложили строительство ударной подводной лодки нового поколения из-за недостаточного финансирования. Об этом сообщает Defense News.

Представитель ВМС сообщил, что строительство головного корабля проекта SSN(X), который может заменить подлодки класса «Вирджиния», планируют начать в 2040-х годах. Отмечается, что в прошлом году американские ВМС планировали начать работы над подлодкой в 2035 году, а согласно первоначальным планам постройка могла стартовать в 2031 году.

Также в бюджете на 2025 финансовый год ВМС стремятся сократить расходы на программу создания эсминца нового поколения DDG(X) и перспективного истребителя F/A-XX.

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В январе стало известно, что ВМС США получили первый из шести беспилотных подводных плавательных аппаратов Orca. Мини-субмарину Orca, официально известную как XLE0, приняли на вооружение ВМС США 20 декабря 2023 года.

В мае 2023 года издание 19FortyFive писало, что новая многоцелевая атомная подводная лодка типа «Вирджиния» Block V получит модуль полезной нагрузки Virginia Payload Module, который позволит нести кораблю в три раза больше ракет Tomahawk.

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      Даниил Иринин
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