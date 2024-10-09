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17:31, 9 октября 2024Силовые структуры

Суд приговорил оправдавшего теракт в 2011 году в Осло россиянина к штрафу

В Петербурге оштрафовали мужчину на 180 тыс. рублей за оправдание теракта в Осло

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд приговорил жителя города к штрафу в размере 180 тысяч рублей за публикацию в интернете, оправдывающую теракт, произошедший 22 июля 2011 года в Осло. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигуранта зовут Игорь Никандров. Он признан виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Во время заседания Никандров вину признал полностью и показал, что не является приверженцем терроризма. Он отметил, что этот случай был единичным и он глубоко сожалеет и раскаивается в содеянном. Помимо штрафа ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и интернетом.

Как установил суд, ночью 31 октября 2022 года обвиняемый на своей странице разместил в социальной сети комментарий, в котором оправдывал идеологию теракта, совершенного 22 июля 2011 года в Осло Андерсом Брейвиком.

Ранее сообщалось, что на Урале ФСБ возбудила дело против 36-летнего местного жителя, занимающегося деятельностью террористического характера.

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      Анна Габай
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