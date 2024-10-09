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02:54, 9 октября 2024Силовые структуры

Суд начал рассмотрение дела обвиняемого в убийстве знакомого Понасенкова

Хамовнический суд рассматривает дело Рамиса Зарипова, друга Евгения Понасенкова

Фото: Freepik

Хамовнический суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), обвиняемого в убийстве по неосторожности. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, летом 2023 года к Понасенкову и Зарипову, которые прогуливались по Арбату в Москве, подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт: Зарипов толкнул мужчину, тот упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер.

Уточняется, что Зарипову вменили часть 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки контента блогера в его видеороликах была обнаружена идея превосходства Европы над Россией.

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      Юлия Мискевич
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