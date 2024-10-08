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03:06, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Минюст нашел идею превосходства Европы над Россией в видео Понасенкова

Минюст обнаружил идею превосходства Европы над РФ в видеороликах Понасенкова

Фото: @evgenii_ponasenkov

В ходе проверки блогера Евгения Понасенкова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в его видеороликах была обнаружена идея превосходства Европы над Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Утверждается, что в ходе внеплановой проверки соблюдения Понасенковым законодательства об иноагентах ведомство обнаружило, что блогер много раз выезжал из России, преимущественно в Италию. Минюст также отметил, что в своих видео Понасенков «ставит под сомнение авторитет и легитимность» российских властей.

«Контент, обнародованный Понасенковым Е.Н., несет одну главную идею — превосходство европейской государственности и недостижимость западной цивилизации перед российским политическим и социальным строем. [Понасенков] неоднократно призывал к равнению России на государственное устройство стран Европейского союза», — указано в материалах.

Ранее Мосгорсуд признал решение Минюста не пересматривать включение Понасенкова в реестр иноагентов законным. В Минюсте подчеркнули, что решение не будет пересмотрено, так как в ходе проверки были обнаружены «факты иностранного влияния».

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      Артём Верейкин
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